Обох патрульних підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. За це їм загрожує від 2 до 5 років ув'язнення з забороною займати певні посади терміном до 3 років та зі штрафом у розмірі від 4 250 до 12 750 гривень.
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Патрульні покинули місце злочину
За даними слідства, двоє патрульних 2 жовтня 2021 року прибули на місце трагедії у Чернігові, де група молодиків мала сутичку з поліцейськими, які були у відпустці. Однак вони не завадили молодикам, які напали на їхніх колег, а покинули місце злочину.
Після цього юнаки продовжили бити поліцейських, унаслідок чого один із них помер, а інший опинився у лікарні.
Загиблим виявився Артур Єрохін. Його колегу, Володимира Савона госпіталізували з важкими травмами.
Вбивство поліцейського в Чернігові: головне
- Трагедія у Чернігові трапилася 2 жовтня 2021 року. Тоді двоє правоохоронців, які були у відпустці, зробили зауваження групі молодиків, які шумно поводилися у супермаркеті. Після цього на вулиці виник конфлікт.
- Підлітки побили правоохоронців, через що один із них загинув на місці.
- Молодиків затримали. Майже всі, крім одного з них неповнолітні. Один із нападників хотів стати правоохоронцем та навчався в Академії пенітенціарної служби. Усіх їх судитимуть.