Після вчинення вбивства 25-річний зловмисник втік в Одесу. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Чоловік вбив односельця і втік

Правоохоронцям 10 травня зателефонувала 47-річна жителька одного з сіл Львівського району. Жінка повідомила що, обробляючи грядки на своїй присадибній ділянці, виявила тіло людини. На місце події негайно виїхали:

слідчо-оперативна група,

співробітники інших служб відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1,

оперативники Управління карного розшуку,

співробітники слідчого управління,

криміналісти поліції Львівщини.

Вони встановили, що на городі було закопане тіло 52-річного мешканця цього ж села. Він помер насильницькою смертю від травм голови. До вбивства був причетний 25-річний син жінки, яка виявила тіло.

Жінка викопала тіло на городі / Фото поліції Львівщини

20 квітня між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки молодший кілька разів вдарив старшого по голові, спричинивши йому смертельні травми. Після цього зловмисник загорнув тіло у поліетиленову плівку, закопав на городі та втік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Правоохоронці встановили місце перебування втікача – місцеві поліцейські затримали його в Одесі. Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

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На Тернопільщині загадково загинули двоє чоловіків

Жителі Кременецького району Тернопільщини нещодавно виявили 2 тіла у ставку та одразу ж викликали швидку і поліцію. Чоловіків дістали з води, але медики лише констатували їхню смерть.

Судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті. Під час перевірки слідчі встановили, що загиблими були орендар ставка та його помічник. Правоохоронці припускають, що чоловіки могли:

потонути, рятуючи один одного,

загинути внаслідок ураження струмом.

Деталі стануть відомими після проведення усіх необхідних експертиз.