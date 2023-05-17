Жестокое убийство семьи с ребенком в Черниговской области: суд арестовал всех подозреваемых
Источник:Национальная полиция Киевской области
Суд арестовал троих подозреваемых в жестоком убийстве супругов киевлян и их 4-летнего сына. Главный подозреваемый просил отпустить его под домашний арест.
14 мая 3 злоумышленника убили в Черниговской области семью с 4-летним ребенком. Их всех задержали. 17 мая суд избрал им меры пресечения.
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Преступникам избрали меру пресечения
14 мая 3 человека (2 мужчин и 1 женщина) расстреляли авто, в котором ехали молодые супруги и их 4-летний ребенок. После этого злоумышленники закопали тела и сожгли машину.
Над раскрытием этого преступления работала специализированная группа, в состав которой вошли опытные следователи, сотрудники уголовного розыска, уголовного анализа и оперативных служб Нацполиции и полиции Черниговской и Житомирской областей. Благодаря слаженной работе всех служб подозреваемых вычислили и задержали в течение суток.
Перед судом главный подозреваемый, считающийся организатором убийства, признался в преступлении и рассказал свою мотивацию: мол, он хотел наказать своего знакомого за его плохие поступки.
17 мая Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. В то же время организатор убийства, который во всем признался, просил отпустить его под домашний арест с правом внесения залога.
Что предшествовало
- Семья Черевань уехала в город Мена Черниговской области, чтобы приобрести автомобиль у своего знакомого 22-летнего Николая. В автомобиле находились 30-летний муж Богдан, его 28-летняя жена Виктория и 4-летний сын Богдан. С собой они взяли много наличных денег, чтобы рассчитаться за покупку нового авто.
- 14 мая связь с семьей оборвалась. Кума супруги обратились к правоохранителям и сообщили об исчезновении. Полиция сразу же начала поиски семьи.
- Вблизи села Садовое, что в Корюковском районе Черниговской области, обнаружили сожженную "Мазду" супруги, а в 500 метрах от автомобиля нашли яму с их телами.
- Правоохранители установили, что преступление спланировал тот же 22-летний Николай, к которому ехала семья. Он вместе с еще одним мужчиной и женщиной расстрелял автомобиль знакомых, а затем сжег его. Тела злоумышленники спрятали в яме поблизости.