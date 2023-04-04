Пропагандисты обвинили в смерти Татарского силовиков, феминисток и друг друга – СМИ

Убийство предателя Украины Владлена Татарского (Максима Фомина) вызвало бурную реакцию российских пропагандистов. Они уже традиционно стали искать виновных в ситуации и дошли прямо до абсурда.

Очень точно специалисты американского Института изучения войны заявили, что среди официальных российских источников нет консенсуса по вопросу, кто виноват в смерти пропагандиста

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Так кто все же виноват

Пропагандистка Маргарита Симоньян, как всегда, задала вопрос (на этот раз более развернутая, чем "И?").

"Ну, что? Забудем? Простим?", – написала она в соцсетях.

Ответил ей российский пропагандист Андрей Медведев. Он заявил, что "народ не забудет и не простит", чего не скажешь об "ответственных лицах". Фактически Медведев обрушился с критикой на силовиков и их руководство, которые недостаточно, по его мнению, активно репрессируют население.

Не только силовики

Вражеские телеграмм-каналы также обрушились с критикой, но не на силовиков, а на московского блоггера Андрей Морозов. Тот с 2014 года служит в "народной милиции ЛНР", где обслуживает дроны и системы связи.

Блогер написал, что сожалеет о смерти Владлена Татарского, поскольку хотел "при случае крепко пожать ему горло" за слова о гибели батальона Морозова из-за отсутствия связи. Блогер пишет, что это ложь и связь была, а также называет Татарского "медиа-проституцией", который говорит то, что нужно "покупателю".

Татарский не был "на нашей стороне", он был на своей стороне, был обычным наемником, де-факто – медиа-проституток. Надо было для карьеры – братался с укропами в телеэфире,

– написал Морозов.

За это на него обрушилась критика, и он даже начал получать угрозы.

Во всем виноваты феминистки и либералы

Ну и конечно же, куда без "внешнего неприятеля". Пропагандисты заявили, что во всем виноваты, кроме спецслужб Украины:

либералы,

поклонникиАлексея Навального,

феминистки,

главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

Последнего за слова о смерти Татарского предложил убить Антон Красовский, еще недавно предлагавший топить в Мойке оппозиционеров, а также топить и сжигать украинских детей.

В Санкт-Петербурге 2 апреля взорвали пропагандиста Владлена Татарского. В организации взрыва подозревают Дарью Трепову.