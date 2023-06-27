Парней могли убить выстрелы снайперов, – правозащитница о подростках в Бердянске
Источник:"Радио Свобода"
Российские захватчики в Бердянске убили подростков из-за их проукраинской позиции. Как выяснилось, их могли убить выстрелы снайперов.
Об этом сообщила соучредительница Медийной инициативы по правам человека, координатор направления "Война и правосудие" Ольга Решетилова. По ее словам, так называемая оккупационная власть пытается на убитых парней повесить преступления, которых они не совершали.
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В Бердянске оккупанты убили парней выстрелами снайперов
Как рассказала Решетилова, двое подростков в оккупированном Бердянске – Тигран Оганнисян и Никита Ханганов – были убиты выстрелами снайперов. Она отметила, что нет проверенной информации о пострадавших гражданских во время перестрелки.
Мне кажется, что оккупационные власти пытаются на этих парней повесить какие-то преступления, которых они не совершали. И называют их "террористами",
– подчеркнула Решетилова.
Убийство подростков в Бердянске: все, что известно
- Тигран и Никита начали партизанить во временно оккупированном Бердянске. 30 сентября 2022 года к ним пришли с обысками.
- Российские правоохранители жестоко избили Тиграна и забрали его в так называемое отделение полиции. Бабушке запретили видеться с внуком, но разрешили приносить одежду, лекарства и еду.
- Как оказалось, парня пытали и "допрашивали". Его вместе с другом обвиняли в диверсиях на железной дороге.
- Однако бердянские партизаны ничего не говорили, поэтому оккупационные власти отпустили подростков.
- Тиграну и его семье запретили выезжать из Бердянска.
- Позже против ребят открыли уголовное производство. Так, 24 мая 2023 года их обвинили по статье 281 "Диверсия" уголовного кодекса России. Подросткам грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.
- Позже стало известно, что подростки были убиты российскими террористами. Но что именно случилось с ребятами – пока неизвестно, а их родители до сих пор не видели тела своих детей.