О смерти подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова стало известно 25 июня. О циничном поступке в сети сообщили правозащитники и омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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Тигран увлекался историей
Подросток остался в оккупированном Бердянске вместе с бабушкой. Его родители вместе с сестрой уехали, поскольку у девочки были проблемы с сердцем и она нуждалась в срочной операции в Германии. Тигран должен был приехать позднее, но оккупанты не выпустили парня из города.
С началом полномасштабного вторжения Тигран хотел вступить в ряды ВСУ, однако 16-летнему юноше отказали. После этого он начал партизанить.
Мать Оксана рассказала, что парень очень увлекался историей, особенно родной страны. И хотя юноша был гражданином Армении, тем не менее был настоящим патриотом Украины. Женщина вспоминает, что Тигран просил книги по истории Украины на каждый праздник.
Он с детства любил читать. Он читал историю Украины. На любые праздники мы детям покупаем подарки, а он (Тигран – 24 Канал) – заказывал книги по истории. Он очень любил историю,
– вспоминает мать.
По словам женщины, тела погибших подростков сейчас находятся в Бердянском морге.
С чего началась история партизан
Тигран и Никита начали партизанить в Бердянске. Однако 30 сентября 2022 года к ребятам пришли с обысками. Так называемые правоохранители ворвались в дом, где жил Тигран вместе с бабушкой. Подростка жестоко избили и забрали в "участок", а бабушке запретили с ним видеться. Единственное, что позволили женщине – это приносить одежду, лекарства и еду подростку.
В течение 5 дней парня пытали и "допрашивали". Его вместе с другом обвиняли в диверсиях на железной дороге, однако бердянские партизаны ничего не говорили, поэтому оккупационные власти отпустили подростков. Кроме того, Тиграну и его семье запретили выезжать из Бердянска.
Впоследствии против ребят открыли уголовное производство – 24 мая 2023 года их неправомерно обвинили по статье 281 "Диверсия" уголовного кодекса России. Подросткам грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.