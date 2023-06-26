Омбудсман Дмитрий Лубинец 25 июня подтвердил гибель двух подростков в оккупированном Бердянске. Речь идет о Тигране Оганнисяте и Никите Ханганове.

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Оккупанты избили и насильно забрали Тиграна

Российские захватчики начали преследовать подростка осенью 2022 года. Они ворвались в дом, где Тигран жил вместе с бабушкой, 30 сентября ночью. И хотя причин для таких действий не было, россияне жестоко избили подростка на глазах у бабушки. Затем его насильно отправили в оккупационный "отдел полиции".

Под "стражей" Тигран в течение 5 дней переживал серию жестоких "допросов", на которых его пытали и избивали. Как стало известно впоследствии, оккупационные правоохранители подозревали его и Никиту в причастности к планам диверсий на Мелитопольской железной дороге. Неустанные "допросы", избиения и давление имели целью выбить признание подростка в том, что он помогает ВСУ и передает им информацию. Никите удалось избежать ареста, но он каждый день появлялся к оккупантам, чтобы "отвечать" на вопросы.

Тиграна же держали под стражей в течение 5 дней. Бабушка нашла внука только через несколько дней после исчезновения, однако оккупанты не позволяли им увидеться. Единственное – женщина могла приносить одежду, еду и лекарства для Тиграна.

Даже в застенке подросток не сдавался, а рассказывал оккупантам об истории Украины, которой так интересовался. Когда россияне узнали о захвате Тиграна, то забрали и сожгли все его книги.

Через 5 страшных дней жестоких "допросов" и пыток Тигран вернулся домой. Однако его семья находилась под постоянным наблюдением оккупантов. Кроме того, им запретили выезжать из Бердянска.

После этого родители Тиграна пытались вывезти парня из оккупированных территорий, однако им не удалось. 24 мая 2023 россияне выдвинули реальные обвинения подросткам. Их собирались судить по статье 281 "Диверсия" Уголовного кодекса России. По необоснованным обвинениям им грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.

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