Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова расследует ужасное преступление окупантов. По ее словам, эта история началась еще в сентябре 2022 года.

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Что известно о деле двух парней

Решетилова предупреждает, что по делу об убийстве Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова очень много неизвестных обстоятельств, чтобы делать однозначные выводы.

Однако координатор привела несколько фактов, о которых нужно знать и уже четко зафиксировать, чтобы убийцы ребят не избежали наказания:

В сентябре прошлого года "следователи" похитили Тиграна из дома и пять дней жестоко пытали.

После этого следователи следкома готовили дело в суд, обвиняя Никиту и Тиграна в подготовке диверсии.

Европарламент принял резолюцию по отношению к ребятам, требуя отпустить их с оккупированной территории.

После этого обвинения ребятам разделили: Никиту должны были обвинить в краже, а Тиграна – в диверсии.

Несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но им удалось скрыться.

За день до убийства ребята отличились в полиции. За полчаса до сообщения о гибели, мама Тиграна разговаривала с ним. Парень был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать его день рождения. Парню должно было исполниться сегодня 17 лет.

Мы видим много несовпадения в фактах, времени, одежде. Тел ребят родители еще не видели. А родных со вчерашнего вечера мучают допросами и обысками. Это дает основания ставить под сомнение основную версию следователя о нападении на полицейских. По крайней мере, родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео – это постановка для того, чтобы убить ребят,

– говорится в сообщении.

Напомним, что 24 июня в сети попало предсмертное видео 16-летнего Тиграна с автоматом в руках.

"Все это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", – сказал парень. После этого видео оборвалось. Коллаборант Владислав Рогов заявил о ликвидации молодого человека. По его словам, подростки убили местного полицейского-оккупанта.

Решетилова добавила, что украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей.

Заметьте! По состоянию на утро 25 июня 2023 года более 1520 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, 490 детей погибли и более 1030 получили ранения разной степени тяжести.