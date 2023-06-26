Омбудсман Дмитро Лубінець 25 червня підтвердив загибель двох підлітків в окупованому Бердянську. Мовиться про Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова.

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Окупанти побили та силоміць забрали Тиграна

Російські загарбники почали переслідувати підлітка восени 2022 року. Вони увірвалися у будинок, у якому Тигран жив разом з бабусею, 30 вересня уночі. І хоча причин для таких дій не було, проте росіяни жорстоко побили підлітка на очах у бабусі. Потім його силоміць відправили в окупаційний "відділок поліції".

Під "вартою" Тигран протягом 5 днів переживав серію жорстоких "допитів", на яких його катували та били. Як стало відомо згодом, окупаційні "правоохоронці" підозрювали його та Микиту в причетності до планів диверсій на "Мелітопольській залізниці". Невпинні "допити", побиття та тиск мали на меті вибити зізнання підлітка у тому, що він допомагає ЗСУ та передає їм інформацію. Микиті вдалося уникнути арешту, але він кожного дня з'являвся до окупантів, аби "відповідати" на питання.

Тиграна ж тримали під "вартою" протягом 5 днів. Бабуся знайшла онука лише через кілька днів після зникнення, проте окупанти не дозволяли їм побачитися. Єдине – жінка могла приносити одяг, їжу та ліки для Тиграна.

Навіть у катівні підліток не здавався, а розповідав окупантам про історію України, якою так цікавився. Коли росіяни дізналися про захоплення Тиграна, то забрали й спалили усі його книги.

Через 5 страшних днів жорстоких "допитів" і катувань Тигран повернувся додому. Проте його сім'я знаходилася під постійним наглядом окупантів. Окрім того, їм заборонили виїжджати з Бердянська.

Після цього батьки Тиграна намагалися вивезти хлопця з окупованих територій, проте їм не вдалося. 24 травня 2023 року росіяни висунули реальні звинувачення підліткам. Їх збиралися судити за статтею 281 "Диверсія" кримінального кодексу Росії. За необґрунтованими звинуваченнями їм загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі.

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