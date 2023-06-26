Про смерть підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова стало відомо 25 червня. Про цинічний вчинок у мережі повідомили правозахисники та омбудсман Дмитро Лубінець.

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Тигран захоплювався історією

Підліток залишився в окупованому Бердянську разом з бабусею. Його батьки разом з сестрою виїхали, оскільки дівчинка мала проблеми із серцем і потребувала термінової операції в Німеччині. Тигран мав приєднатися згодом, але окупанти не випустили хлопця із міста.

З початком повномасштабного вторгнення Тигран хотів вступити до лав ЗСУ, проте 16-річному юнаку відмовили. Після цього він почав партизанити.

Мати Оксана розповіла, що хлопець дуже захоплювався історією, особливо – рідної країни. І хоча хлопець був громадянином Вірменії, проте був справжнім патріотом України. Жінка пригадує, що Тигран просив книги з історії України на кожне свято.

Він з дитинства полюбляв читати. Він читав історію України. На будь-які свята ми дітям купуємо подарунки, а він (Тигран – 24 Канал) – замовляв книги з історії. Він дуже любив історію,

– пригадує мати.

За словами жінки, тіла загиблих підлітків зараз перебувають у Бердянському морзі.

З чого почалася історія партизанів

Тигран та Микита почали партизанити в Бердянську. Проте 30 вересня 2022 року до хлопців прийшли з обшуками. Так звані "правоохоронці" вдерлися до будинку, де жив Тигран разом з бабусею. Підлітка жорстоко побили й забрали до "відділку", а бабусі заборонили з ним бачитися. Єдине, що дозволили жінці, – це приносити одяг, ліки та їжу підлітку.

Протягом 5 днів хлопця катували та "допитували". Його разом з другом звинувачували у диверсіях на залізниці, проте бердянські партизани нічого не говорили, тому окупаційна влада відпустила підлітків. Окрім того, Тиграну та його сім'ї заборонили виїжджати з Бердянська.

Згодом проти хлопців відкрили кримінальне провадження – 24 травня 2023 року їх неправомірно звинуватили за статтею 281 "Диверсія" кримінального кодексу Росії. Підліткам загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі.