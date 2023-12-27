Россия полгода не дает похоронить тела убитых в Бердянске подростков: тела не отдали родным

Российские захватчики уже полгода не дают похоронить Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, которых они жестоко убили вопреки закону и морали.

Тела убитых ребят не отдают родным почти полгода. Во время ежегодной встречи Совета министров ОБСЕ глава МИПЧ Ольга Решетилова подняла вопрос возвращения тел убитых бердянцев.

Важно Россияне убили 16-летних Тиграна и Никиту: что известно о деле героических подростков

О том, что тела убитых ребят до сих пор не передали родным, "Новостям Приазовья" подтвердил Андрей Яковлев – эксперт Медийной инициативы по правам человека, адвокат семьи Тиграна Оганнисяна.

Также пока неизвестно, где оккупанты хранят тела.

Когда тела будут выданы? Неизвестно. В каких условиях они сохраняются? Неизвестно. Можно предположить, что они все же находятся в Бердянске в морге. Однако доказать это мы не можем. Они (оккупанты – 24 Канал) наверняка просто думают, что могут не отдавать тела до тех пор, пока вопрос как-то решится так, как им это было бы удобно,

– сказал адвокат.

Вероятно, россияне стремятся скрыть умышленное убийство

Андрей Яковлев отметил, что формальный повод откладывать похороны – проведение экспертизы и открытое российскими следователями дело по обвинению украинских ребят. Однако адвокат убежден, что настоящая причина того, почему тела до сих пор не отдали – намерение скрыть умышленное убийство. Тело убитых детей выступят доказательством военного преступления.

Когда в голову выстрел с близкого расстояния и, допустим, в сердце не один. Когда пуля прошла сквозь рот и вышла через другую часть головы, очевидно, что это было сделано с близкого расстояния. Когда все видят тело, это доказательства совершения преступления, военного преступления,

– сказал он.

Адвокат также отметил, что похороны ребят уже планировались. Был объявлен день отпевания и названа церковь, где можно проститься с юношами.

Отец убитого Никиты Ханганова был допущен, чтобы узнать тела. А после этого никто не имел доступа к телам и церемонию захоронения отменили.

Я думаю, что они не отдают тела из-за того, что четко видно, что это была не какая-то полицейская миссия по задержанию, а внесудебная казнь,

– убежден Яковлев.

После этого всего могилы, подготовленные для ребят, зарыли. Это как признак того, что тела не собираются придавать земле.

Эксперт предполагает, что договориться о возвращении тел родным сможет разве что третья сторона.

Государство пыталось обращаться в Россию, но без их согласия, без их решения это невозможно. Поэтому все, что остается, это лишь призывать Россию передать тела, искать третьи страны, третьих лиц, которые могут повлиять. Однако пока любая активность, направленная на то, чтобы российская сторона вернула тела, не дает успеха,

– сообщил он.

На семьи убитых детей давят

Яковлев также сообщил, что на родных, которые в дальнейшем остаются в оккупации, оказывается давление. Родители и родные застреленных подростков отказываются общаться с прессой из-за вероятности давления и преследования со стороны российских оккупационных сил.

Также семьи погибших не получили свидетельства о смерти, так что по документам ребята остаются живы.

Поэтому мама Тиграна до сих пор считает, что он жив. Она не понимает, почему ей не возвращают тело.

Состояние неопределенности настолько длится, что я бы это отождествил с пыткой. Когда тело ребенка лежит предположительно в морге, к нему нет доступа, с ребенком нельзя попрощаться, его нельзя увидеть и неизвестно, когда тебе вернут это тело. Идет время, а до сих пор нет никакой информации, когда это произойдет,

– отметил адвокат.

Также Яковлев предположил, что в случае освобождения города оккупационные силы могут вывезти тела из Бердянска.