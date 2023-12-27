Росія пів року не дає поховати тіла вбитих у Бердянську підлітків: тіла досі не віддали рідним

Російські загарбники вже пів року не дають поховати Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких вони жорстоко вбили всупереч закону і моралі.

Тіла вбитих хлопців не віддають рідним майже пів року. Під час щорічної зустрічі Ради міністрів ОБСЄ голова МІПЛ Ольга Решетилова порушила питання повернення тіл убитих бердянців.

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Про те, що тіла вбитих хлопців досі не передали рідним, "Новинам Приазов'я" підтвердив Андрій Яковлєв –експерт Медійної ініціативи за права людини, адвокат родини Тиграна Оганнісяна.

Також наразі досі невідомо, де окупанти зберігають тіла.

Коли тіла будуть видані? Невідомо. В яких умовах вони зберігаються? Невідомо. Можна припустити, що вони все ж знаходяться в Бердянську у морзі. Проте довести це ми не можемо. Вони (окупанти – 24 Канал) напевно просто думають, що можуть не віддавати тіла доти, доки питання якимось чином вирішиться так, як їм це було б зручно,

– сказав адвокат.

Ймовірно, росіяни прагнуть приховати умисне вбивство

Андрій Яковлєв зауважив, що формальний привід відкладати похорон – проведення експертизи та відкрита російськими слідчими справа за обвинуваченням українських хлопців. Однак адвокат переконаний, що справжня причина того, чому тіла досі не віддали – намір приховати умисне вбивство. Аже тіла вбитих дітей виступлять доказом воєнного злочину.

Коли в голову постріл з близької відстані та, припустимо, у серце і не один. Коли куля пройшла крізь рот і вийшла через іншу частину голови, то очевидно, що це було зроблено з близької відстані. Коли всі бачать тіло, це є докази вчинення злочину, воєнного злочину,

– сказав він.

Адвокат також зазначив, що похорон хлопців уже планувався. Був оголошений день відспівування та названа церква, де можна попрощатися з юнаками.

Батько вбитого Микити Ханганова був допущений, щоб впізнати тіла. А після цього ніхто не мав доступу до тіл і церемонію поховання скасували.

Я думаю, що вони не віддають тіла через те, що чітко видно, що це була не якась там поліційна місія з затримання, а позасудова страта,

– переконаний Яковлєв.

Після цього всього могили, підготовлені для хлопців, зарили. Це як ознака того, що тіла не збираються придавати землі.

Експерт припускає, що домовитися про повернення тіл рідним зможе хіба що третя сторона.

Держава намагалася звертатися до Росії, але без їхньої згоди, без їхнього рішення це неможливо. Тому все що залишається, це лише закликати Росію передати тіла, шукати треті країни, третіх осіб, які можуть вплинути. Проте наразі будь-яка активність, направлена на те, щоб російська сторона повернула тіла, не дає успіху,

– повідомив він.

На родини вбитих дітей тиснуть

Яковлєв також повідомив, на рідних, які надалі залишаються в окупації, здійснюється тиск. Батьки та рідні застрелених підлітків відмовляються спілкуватися з пресою через ймовірність тиску та переслідування з боку російських окупаційних сил.

Також сім'ї загиблих не отримали свідоцтва про смерть, тож за документами хлопці залишаються живі.

Через це мама Тиграна досі вважає, що він живий. Вона не розуміє, чому їй не повертають тіло.

Стан невизначеності настільки довго триває, що я б це ототожнив з катуванням. Коли тіло дитини лежить імовірно в морзі, до нього немає доступу, з дитиною не можна попрощатися, її не можна побачити та невідомо коли тобі повернуть це тіло. Йде час, а досі немає жодної інформації коли це відбудеться,

– зазначив адвокат.

Також Яковлєв припустив, що у випадку звільнення міста, окупаційні сили можуть вивезти тіла з Бердянська.