В убийстве украинки в Германии подозревают российскую пару: их задержали
Источник:MSN
В Германии продолжается расследование по убийству 27-летней украинки. Ее мать, как единственного возможного свидетеля, до сих пор не нашли. Однако правоохранители задержали подозреваемых в убийстве - это супружеская пара из России.
Полиция подтвердила, что 27-летняя Маргарита из Украины, которая проживала в приюте для беженцев с матерью и 5-недельной дочерью, умерла в результате насильственной смерти. Младенец и мать убитой женщины исчезли, но полицейские уже нашли ребенка.
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Полицейские задержали подозреваемых в убийстве
Правоохранители нашли ребенка убитой Маргариты у пары граждан России 43 и 44 лет соответственно. Сейчас они главные подозреваемые.
Их уже задержали. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мать Маргариты, Марину, до сих пор не нашли. Издание Bild пишет, что по предварительной версии российская пара убила Маргариту и Марину, чтобы "забрать" себе младенца.
Марина Стеценко, которую разыскивают правоохранители:
Что предшествовало
- Утром 7 марта на берегу Рейна возле популярной набережной возле немецкого города Хоккенхайм нашли тело 27-летней украинки Маргариты Разаз. Его увидел мужчина, который проходил мимо и сразу вызвал полицию.
- По данным правоохранителей, Маргариту ранее считали пропавшей без вести, однако информации о сроках они не обнародовали.
- Также исчезли ее маленькая дочь и мама. Они втроем проживали в приюте для беженцев в районе Рейн-Неккар.
- Последний раз Маргариту, ее дочь и мать видели в местном ресторане. Знакомая семьи Арина Якубовская рассказала, что женщины встречались с новой знакомой Инной с Вальдорфа, которая якобы помогает беженцам из Украины. Журналисты уточнили, что аккаунты Инны в телеграме и других соцсетях исчезли.
- Пока не сообщалось, является ли Инна с Вальдорва той россиянкой, у которой нашли ребенка.
- Также немецкие издания сообщают, что 51-летняя Марина Стеценко, мама погибшей украинки, считается главным свидетелем как смерти женщины, так и исчезновения ее маленькой дочери.
- По данным издания Bild, над делом работают около 60 правоохранителей.