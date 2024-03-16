В убийстве украинки в Германии подозревают российскую пару: их задержали

В Германии продолжается расследование по убийству 27-летней украинки. Ее мать, как единственного возможного свидетеля, до сих пор не нашли. Однако правоохранители задержали подозреваемых в убийстве - это супружеская пара из России.

Полиция подтвердила, что 27-летняя Маргарита из Украины, которая проживала в приюте для беженцев с матерью и 5-недельной дочерью, умерла в результате насильственной смерти. Младенец и мать убитой женщины исчезли, но полицейские уже нашли ребенка.

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Полицейские задержали подозреваемых в убийстве

Правоохранители нашли ребенка убитой Маргариты у пары граждан России 43 и 44 лет соответственно. Сейчас они главные подозреваемые.

Их уже задержали. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мать Маргариты, Марину, до сих пор не нашли. Издание Bild пишет, что по предварительной версии российская пара убила Маргариту и Марину, чтобы "забрать" себе младенца.

Марина Стеценко, которую разыскивают правоохранители:

Что предшествовало