У вбивстві українки у Німеччині підозрюють російську пару: їх затримали
Джерело:MSN
У Німеччині триває розслідування щодо вбивства 27-річної українки. Її матір, як єдиного можливого свідка, досі не знайшли. Однак правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві – це подружня пара з Росії.
Поліція підтвердила, що 27-річна Маргарита з України, яка проживала у притулку для біженців із матір'ю та 5-тижневою донькою, померла внаслідок насильницької смерті. Немовля та матір вбитої жінки зникли, але поліцейські вже знайшли дитину.
Дивіться також У Польщі розслідують загадкову смерть 3-річного хлопчика з України
Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві
Правоохоронці знайшли дитину вбитої Маргарити у пари громадян Росії 43-х та 44-х років відповідно. Наразі вони головні підозрювані.
Їх вже затримали. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Матір Маргарити, Марину, досі не знайшли. Видання Bild пише, що, за попередньою версією, російська пара вбила Маргариту та Марину, щоб "забрати" собі немовля.
Марина Стеценко, яку розшукують правоохоронці:
Що передувало
- Зранку 7 березня на березі Рейну біля популярної набережної біля німецького міста Гоккенгайм знайшли тіло 27-річної українки Маргарити Разаз. Його побачив чоловік, який проходив повз та одразу викликав поліцію.
- За даними правоохоронців, Маргариту раніше вважали зниклою безвісти, однак інформації щодо термінів вони не оприлюднювали.
- Також зникли її маленька донька та мама. Вони утрьох проживали у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар.
- Востаннє Маргариту, її дочку та матір бачили у місцевому ресторані. Знайома родини Аріна Якубовська розповіла, що жінки зустрічалися з новою знайомою Інною із Вальдорфа, яка нібито допомагає біженцям з України. Журналісти уточнили, що акаунти Інни у телеграмі та інших соцмережах зникли.
- Поки що не повідомлялося, чи є Інна із Вальдорва тією росіянкою, в якої знайшли дитину.
- Також німецькі видання повідомляють, що 51-річна Марина Стеценко, мама загиблої українки, вважається головним свідком як у смерті жінки, так і у зникненні її маленької доньки.
- За даними видання Bild, над справою працюють близько 60 правоохоронців.
- Дитину, яку забрали з рук підозрюваних, обстежили в лікарні. Після цього немовля передали під опіку управління у справах молоді.