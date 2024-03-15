Немовля загиблої жінки вдалось відшукати у чоловіка та жінки. Дівчинку знайшли живою. Їй на момент загибелі матері було тільки п'ять тижнів.

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У Німеччині знайшли доньку вбитої українки

У Головному управлінні поліції Мангейма заявили, що дівчинку знайшли живою в 43-річної жінки та її 44-річного чоловіка. Через це їх в середу ввечері (ймовірно, 13 березня) арештували.

Наступного дня вони постали перед суддею. Після цього їх доставили до виправної установи.

Обох затриманих підозрюють у вбивстві 27-річної українки. Її тіло знайшли на березі Рейну біля міста Гоккенгайм.

Дівчинку неушкодженою взяли під опіку та профілактично доправили до лікарні. Аналіз ДНК показав, що дитина була донькою вбитої. Зараз дівчинка перебуває під опікою центру у справах молоді,

– розповіло видання.

Німецька поліція продовжує шукати 51-річну матір загиблої українки.



Поліція шукає 51-річну матір загиблої українки

Що відомо про трагедію в Німеччині