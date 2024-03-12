У вівторок 12 березня спалахнула велика пожежа у прихистку для біженців в колишньому аеропорту Тегель в Берліні. Чорна хмара диму виднілася за кілька кілометрів від місця події.

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Згорів зал, який вміщав 380 біженців: що відомо про пожежу

Перший виклик служби екстреної допомоги надійшов о 13:47. Як повідомив газеті Berliner Zeitung представник пожежної охорони, наразі на місці події горять три намети. За його словами, пожежа спалахнула в залі А1, в якому розміщуються українські біженці.

Зали на території аеропорту збудовані із застосуванням полегшених конструкцій. Наметове містечко, яке згоріло, вміщувало 380 осіб. У сусідніх залах така сама кількість ліжок.

Загалом у пунктах тимчасового розміщення українських біженців та прохачів притулку розміщено майже 7 000 осіб.

Чи є постраждалі

За словами представника Державного управління у справах біженців, наразі ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучено близько 110 фахівців екстрених служб.