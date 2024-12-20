В Ростове участник "СВО" зарезал свою 14-летнюю дочь, порезал жену и сына, а затем убил себя

Из России регулярно поступают новости о жутких преступлениях оккупантов, вернувшихся домой. На этот раз один из таких участников "СВО" убил свою дочь и напал на остальную семью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как рассказали СМИ, примерно с неделю назад фигурант вернулся домой с войны в Украине. Его целью было встретиться с родственниками, которые приехали к нему из Якутии.

Мужчина снял квартиру и позвал жену с двумя детьми приехать с Севера, чтобы увидеться. Однако около 3 часов ночи 19 декабря на фоне выпитого алкоголя вспыхнул конфликт. Согласно предварительным показаниям, поэтому вообще нельзя было пить. После этого так называемый участник "СВО" начал лихорадочно бить своих близких ножом.

От рук отца погибла 14-летняя дочь – она получила шесть колотых ударов. Сын обошелся порезами. Жена россиянина пострадала чуть больше. Оба сейчас в больнице.

Отмечается, что ночью раненая жена военного успела постучать к соседям и попросить помощи. Те вызвали скорую и полицию. Правоохранители нашли тело отца семейства под балконом многоэтажки.