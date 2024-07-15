На Одесщине военного застрелили во время незаконного пересечения границы: ГБР начало следствие

В Одесской области вечером 14 июля пограничник для защиты своей жизни был вынужден применить оружие у военного-дезертира, который пытался нелегально пересечь границу. Этот инцидент уже начали расследовать в ГБР.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, а правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, произошедшего в Одесской области.

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ГБР начало расследование в отношении инцидента в Одесской области

В Государственном бюро расследований сообщили, что открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь украино-молдавскую границу.

По оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего,

– отметили в ГБР.

Ранее в комментарии 24 Канала представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что пограничники остановили автомобиль, в котором находилось пять человек, включая водителя. После остановки двое мужчин попытались убежать от пограничников, разбежавшись в разные стороны. Впоследствии один из беглецов, которого искали, напал на военнослужащего.

В конце концов для сохранения своей жизни пограничник был вынужден применить оружие. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, зафиксировали смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего.