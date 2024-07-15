На Одещині військового застрелили під час незаконного перетину кордону: ДБР почало розслідування

В Одеській області ввечері 14 липня прикордонник для захисту свого життя був змушений застосувати зброю у військового-дезертира, що намагався нелегально перетнути кордон. Цей інцидент уже почали розслідувати у ДБР.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, а правоохоронці встановлюють всі обставини події, що сталася в Одеській області.

До теми У ЗМІ пишуть, що на Одещині прикордонник застрелив військового-дезертира: що кажуть у ДПСУ

ДБР почало розслідування стосовно інциденту на Одещині

У Державному бюро розслідувань повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон.

За оперативними даними, 14 липня 2024 року у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова. Для того аби під'їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника,

– зазначили у ДБР.

Раніше у коментарі 24 Каналу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що прикордонники зупинили автомобіль, в якому перебувало п'ятеро осіб, включно з водієм. Після зупинки двоє чоловіків спробували втекти від прикордонників, розбігшись у різні боки. Згодом один із втікачів, якого шукали, напав на військовослужбовця.

Зрештою для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафіксували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.