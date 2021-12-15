Убийство военного под Днепром: знакомый зарезал мужчину и завернул в ковер

Правоохранители выяснили новые детали убийства военного в Днепре. Злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений, завернул тело в ковер и вывез в лес.

Убийство произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире. Между злоумышленником и военным вспыхнул конфликт.

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Убийца завернул военного в ковер

От ножевых ранений 48-летний военнослужащий скончался на месте. Тогда 32-летний мужчина решил скрыть следы преступления, завернул тело в ковер и вывез за пределы Днепра.

Тело нашли 13 декабря на обочине возле поселка Губиниха. На следующий день 32-летнего виновника смерти военнослужащего задержали.

За умышленное убийство 32-летнему злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет заключения.

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