Убийство военного под Днепром: знакомый зарезал мужчину и завернул в ковер

15 декабря 2021 , 11:50
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Источник:

Национальная полиция

Правоохранители выяснили новые детали убийства военного в Днепре. Злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений, завернул тело в ковер и вывез в лес.

Убийство произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире. Между злоумышленником и военным вспыхнул конфликт.

Что было ранее Под Днепром нашли тело убитого военного: подозреваемых уже задержали

Убийца завернул военного в ковер

От ножевых ранений 48-летний военнослужащий скончался на месте. Тогда 32-летний мужчина решил скрыть следы преступления, завернул тело в ковер и вывез за пределы Днепра.

Тело нашли 13 декабря на обочине возле поселка Губиниха. На следующий день 32-летнего виновника смерти военнослужащего задержали.

За умышленное убийство 32-летнему злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет заключения.

Убийство военного в Днепре: главное

  • Об убийстве военного сообщили 14 декабря в 93-й отдельной мобильной бригаде.
  • Об убитом известно то, что он проходил службу в воинской части А1302.
  • Убийцу задержали сразу же в тот же день, когда сообщили о трагедии.
Автор: Іван Магуряк