Вбивство військового під Дніпром: колега зарізав чоловіка і загорнув у килим

Правоохоронці з'ясували нові деталі вбивства військового в Дніпрі. Колега по службі наніс йому кілька ножових поранень, загорнув тіло в килим та вивіз у ліс.

Вбивство трапилося у ніч з 11 на 12 грудня в орендованій квартирі. Між зловмисником та військовим спалахнув конфлікт.

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Вбивця загорнув військового в килим

Від ножових поранень 48-річний військовослужбовець помер на місці. Тоді 32-річний чоловік вирішив приховати сліди злочину – загорнув тіло в килим та вивіз за межі Дніпра.

Тіло знайшли 13 грудня на узбіччі біля селища Губиниха. Наступного дня 32-річного винуватця смерті військовослужбовця затримали. Ним виявився колега по службі.

За умисне вбивство зловмиснику загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

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