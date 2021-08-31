Убил солдата за высказанные позиции бойцов в инстаграме: экс-майор ВСУ получил 5 лет тюрьмы

В 2017 году военнослужащий Олег Томашук снял видео, на которое попали позиции военных возле Авдеевки. Впоследствии солдат выложил это в инстаграм.

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Впоследствии на ютубе разместили ролик "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ". Под видео отметили, что военный добавил к посту геотеги.

После этого Винник получил от руководства сообщение, что его бойцы выложили информацию о размещении командного пункта. Кроме того, военнослужащие должны были сдавать свои телефоны, чтобы уберечься от утечки информации.

Фото бойцов / Скриншот с видео

Винник застрелил солдата

Майор вызвал к себе 4 бойцов. Он расспрашивал Томашука, для чего тот опубликовал видео. Солдат вроде бы признал, что это приравнивается к государственной измене.

После этого Винник взял пистолет, перезарядил его и выстрелил в голову солдату. По словам очевидцев, все произошло очень быстро. Солдат умолял не делать этого. Он попытался увернуться от пули, но не смог.

Позиции бойцов / Фото из инстаграма Олега Томашука

Что говорил сам майор

Винник в суде признал, что солдат погиб из-за него. Однако с квалификацией не соглашался. Он утверждал, что не хотел убивать. Мол, это случилось нечаянно.

Объяснял все сиюминутным психологическим фактором. Майор даже не помнил, как заряжал пистолет.

Судебный приговор

Экспертиза установила, что обвиняемый мог осознавать свои действия. Хотя находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, а это существенно влияло на сознание и поведение.

Его приговорили к 5 годам тюрьмы. Срок уменьшили из-за раскаяния и совершения преступления в состоянии выраженного эмоционального возбуждения.