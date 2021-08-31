7 лет назад Романа похоронили в родном Черткове. Перед тем его какое-то время считали пропавшим без вести. Историю о том, как молодой человек оказался в настоящем аду, рассказал старший брат Романа – Александр.

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Роман был мастером спорта

Парень учился на бухгалтерском учете. Вместо армии он решил закончить военную кафедру в университете. Когда началась война на Востоке Украины, Романа сразу мобилизовали. Он был командиром по артиллерии, а такие знания тогда были изрядно необходимы.

Так мастер спорта и обладатель Кубка Украины по фри-файту 11 апреля 2014 года отправился защищать украинскую землю. По словам Александра, спорт для Романа был хобби. В будущем парень хотел открыть собственный бизнес. Однако планы юноши так и не осуществились.

Для нас это стало шоком. Мы думали, что это будет только обучение, как-то пройдет конфликт. 2 – 3 недели и Роман вернется домой,

– вспомнил родной брат погибшего.

Однако после подготовки на Ровненском полигоне парня отправили под Донецк. Тогда в составе 51-й ОМБр он отправился в Луганск. Позывной выбрал "Опасный", потому что так его звали еще на фри-файте. Парень принимал участие в освобождении от оккупантов Лисичанска и Северодонецка.

По словам Александра, брат действительно соответствовал своему позывному: "Когда стреляли из градов, он приказывал прятаться, а сам принимал патроны и отвечал врагу".



Роман Ильяшенко планировал в будущем открыть собственный бизнес / Фото со страницы бойца в фейсбуке

За месяц до гибели приезжал в отпуск

12 июля боец ​​пропустил свадьбу родного брата. Александр признался, что очень хотел, чтобы тот приехал, однако командир не отпустил военного. В 10-дневный отпуск Роман приехал 1 августа. Тогда родители в последний раз видели сына, а Александр так и не встретился с младшим братом. Рассказал, что был с женой в медовом месяце и уже там узнал о приезде Романа.

Через несколько месяцев на войне юноша очень изменился. На восток он попал так, как и многие другие украинские бойцы в 2014 году – его мобилизовали. Однако во время короткого отпуска говорил, что не может оставить собратьев наедине с врагом. Мать и девушка просили Романа не возвращаться на Донбасс, однако тот и слушать этого не хотел. Он не мог предать павших друзей.

Он хотел закончить войну. Говорил, что не хочет видеть Чертков в том состоянии, в каком были города и поселки на Востоке,

– рассказал Александр.

Разгонял врагов и думал, что война идет к завершению

Когда на руках Романа умирали его товарищи, он не понимал военное командование страны. Юноша ждал приказ. За 2 недели до гибели он был счастлив. Говорил родным, что украинские бойцы отгоняют врагов и освобождают города от оккупантов. Юноша думал, что скоро они придут в Крым и прогонят российских наемников оттуда.

Роман убеждал родных, что через 2 – 3 недели, в сентябре, все закончится. Парень думал, что отвоевав украинские земли, вернется домой.



Воин думал, что война скоро закончится / Фото со страницы в фейсбуке Романа Ильяшенко

Как Роман выбирался из Иловайска

Ночью против 24 августа украинские военные оказались в окружении – российские бойцы были в тылу. Тогда власти договорились о "зеленом коридоре", а президент страны-агрессора Владимир Путин лично пообещал безопасный выход наших воинов.

28 августа родные в последний раз говорили с военным. Уже на следующий день боец ​​сдал телефон, паспорт и кошелек. Он без оружия пошел по роковому коридору. Тогда россияне нарушили слово и цинично расстреляли колонны наших воинов.

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Родные надеялись, что парень сбежал или попал в плен

О гибели Романа семья узнала из новостей. Они надеялись, что это неправда, что парень сбежал, или попал в плен.

5 сентября нашли неизвестное тело. Уже на следующий день дедушка и другой брат Романа поехали с Черткова в запорожский морг. Они узнали парня по татуировкам, потому что его лицо было в черной грязи.

"Мертвого брата домой привез наш друг. Он ехал 30 часов туда и обратно. Когда в морге друзья и врачи помыли тело, то убедились, что это таки Рома", – сказал Александр.

Моя семья решила закрыть гроб и не показывать тело. Мы не видели раненого Романа, будем помнить его красивого и улыбающегося. Таким он будет для всех,

– отметил брат героя.



До войны Роман часто путешествовал / Фото со страницы героя в фейсбуке

Прощание с героем состоялось 9 сентября, похоронили его на центральном кладбище райцентра.

Посмертно Романа наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени за мужество и профессионализм, проявленные в защите суверенитета Украины.

Бойцу присвоили звание "Спортивный герой" и "Почетный гражданин Черткова".

8 марта 2015 года на фасаде Чертковской общеобразовательной школы-интерната открыли памятную доску Ильяшенко.



Памятник Роману Ильяшенко в Черткове / Фото "Чертков онлайн"

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