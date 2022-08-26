Коллаборанту, который был "начальником МРЭО" в Старобельске Луганской области, взорвали автомобиль. В сети публикуют видео с ликвидацией предателя.

Автомобиль коллаборанта аскяра лайшева взорвали 11 августа. До войны он был полицейским.

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На видео видно, как огонь на автомобиле загорается во время движения. Впоследствии он взрывается.

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Еще одна ликвидация предателя

В оккупированном Бердянске на Запорожье взорвали автомобиль "заместителя руководителя" местного ГАИ колесника. От взрыва транспорт не загорелся, но в нем вылетели окна. Следовательно, предатель получил ранения от обломков. Его пытались спасти врачи, но впоследствии пропагандистские СМИ сообщили о смерти колесника.

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Похожий случай на Запорожье

В селе Михайловка неизвестные уничтожили местного гауляйтера ивана сушко. Раньше он работал ведущим на свадьбах. Это произошло 24 августа в 8:00. Взрывчатку установили под сиденьем водителя.

После убийства сушко у коллаборантов в Запорожье началась паника. В частности, мелитопольский гауляйтер евгений балицкий угрожал причастным к подрыву автомобиля Гаагой. Впоследствии пропагандисты опубликовали видео с ликвидацией предателя.

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