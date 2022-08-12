Десятки коллаборантов гибнут. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Читайте также Не выходит из медикаментозной комы: в каком состоянии коллаборант сальдо

Гайдай заметил, российских захватчиков уверяли, мол, их здесь ждут. Однако это разве что десятки коллаборантов, которые держатся за свои так называемые "должности".

Какая ситуация в Луганской области

Гайдай рассказал, что 90% населения крупных городов были эвакуированы из Луганской области.

Ночью враг нанес ракетный удар,

7 раз обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии,

дважды к штурмовым действиям присоединял танковые подразделения.

Через сутки в течение 11 августа 8 раз россияне атаковали с воздуха. Кроме того, с разных сторон пытались прорвать оборону ВСУ около 14 населённых пунктов. оккупанты в очередной раз штурмовали Верхнекаменское, но снова отступили.

Коллаборант из Херсона в коме

Херсонский коллаборант владимир сальдо находится в медикаментозной коме в больнице.

Первоначально сообщалось, что у сальдо последствия коронавируса. Впоследствии появилась новая версия – его отравили. Вероятно, к этому причастны партизаны.

Источники 24 канала сообщили, что таким образом захватчики собираются заменить гауляйтера. Новым ставленником кремля стал Сергей Елисеев.

Смотрите больше – появились новые детали о состоянии сальдо: видео