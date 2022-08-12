Десятки колаборантів гинуть. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Читайте також Не виходить з медикаментозної коми: у якому стані колаборант сальдо

Гайдай зауважив, російських загарбників запевняли, мовляв, на них тут чекають. Однак це хіба десятки колаборантів, які тримаються за свої так звані "посади".

Яка ситуація на Луганщині

Гайдай розповів, що 90% населення великих міст евакуювалося з Луганщини.

Вночі ворог здійснив ракетний удар,

7 разів обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії,

двічі до штурмових дій долучав танкові підрозділи.

За добу протягом 11 серпня 8 разів росіяни атакували із повітря. Крім того, з різних боків намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів. Окупанти вкотре штурмували Верхньокам’янське, але знов відступили.

Колаборант з Херсонщини в комі

Херсонський колаборант володимир сальдо перебуває у медикаментозній комі у лікарні.

Спочатку повідомляли, що у сальдо наслідки коронавірусу. Згодом з'явилась нова версія – його отруїли. Ймовірно, до цього причетні партизани.

Джерела 24 каналу повідомили, що таким чином загарбники збираються замінити гауляйтера. Новим ставлеником кремля став Сергій Єлісєєв.

Дивіться більше – з'явились нові деталі про стан сальдо: відео