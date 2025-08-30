В субботу, 30 августа, во Львове убили известного общественного и политического деятеля. В ОВА сообщили, что речь идет о бывшем председателе Верховной Рады Андрее Парубие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Андрея Парубия убили во Львове

По данным Нацполиции, около полудня 30 августа правоохранители получили сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения,

– говорилось в сообщении полиции.

К раскрытию и расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовщины, Служба безопасности Украины и другие необходимые органы.

Буквально через несколько минут стало известно, что речь идет о бывшем председателе Верховной Рады Андрее Парубии.

Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего,

– написал Козицкий.