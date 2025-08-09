Первый поезд с российскими военными и техникой прибыл в Беларусь 6 августа. Сами учения должны начаться в сентябре.

Детальный состав российских подразделений, которые должны принимать в них участие, пока не разглашали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

Что известно об учениях "Запад-2025"?

По информации InformNapalm из агентурных источников, в учениях могут принять участие:

252-й мотострелковый полк (3-я мотострелковая дивизия), в/ч 91711. Дислоцируется в городе Богучар, Воронежская область.

488-й мотострелковый полк (144-я мотострелковая дивизия), в/ч 12721 (до 2016 – в/ч 61423). Дислоцируется в г. Клинцы Брянская область.

15-й мотострелковый полк (2-я мотострелковая дивизия), в/ч 31134. Дислоцируется в поселке Калининец, Наро-Фоминского района Московской области.

423-й мотострелковый полк (4-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия, ЗВО), в/ч 91701. Дислоцируется в Наро-Фоминске Московской области России.

Все эти формирования имеют боевой опыт в войне против Украины. В течение последних месяцев они были привлечены в боях на Лиманско-Купянском направлении.

"Вероятно, что часть этих подразделений может принять участие в учениях "Запад-2025" в Беларуси в рамках организационных мероприятий для отвода части сил на восстановление на ротационной основе", – отмечают в InformNapalm.

Основу учений, вероятно, будут составлять военные срочной службы.