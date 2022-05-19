Училась выносливости у сына, – мама защитника Ильи Самойленко из Мариуполя

Алла Самойленко почти не плакала до 73-го дня полномасштабной войны. Было 8 мая, когда она ехала в автомобиле и в пересланном сообщении увидела видео с ее родным сыном, который давал историческую пресс-конференцию с "Азовстали" на английском языке.

Через несколько дней фото 28-летнего Ильи Самойленко облетели все соцсети и новостные сайты. Он герой, который знал о великой войне и готовился к ней.

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24 каналу удалось пообщаться с Аллой – известным кастинг-менеджером в украинской киноиндустрии, мамой защитника из "Азовстали". Женщина рассказала о своем сыне. Сейчас он в месте, где бьется сердце всей планеты, где сосредоточено все ее внимание.

"Мог бы быть отличным актером"

Илья с самого детства быстро всему учился. Еще пока не пошел в школу, мог уже читать лекции о динозаврах. Алла говорит, сын рос похожим на нее. Прекрасно знал биологию, поэтому мать думала, что он выберет специальность естествоиспытателя, станет хирургом. Кроме этого, у Ильи талант к языкам. На пресс-конференции военный общался на свободном английском. Язык учил самостоятельно, по видеоиграм.

На вопрос, какой эпизод с детства лучше всего характеризует Илью, мать отвечает, что его избрали президентом школы, однако он решил отказаться. Женщина отмечает, что парень принципиальный.

Также у него есть актерские способности. Он мог бы быть отличным актером. И я говорю это не просто как мама, обожающая своего сына, а с профессиональной точки зрения оцениваю. Я в этом очень хорошо разбираюсь,

– подытожила Алла.

Добавляет, что Илья преданный и самодостаточный. Он хоть и вырос, но остался идеалистом.

"Он выбрал военный путь, и я это уважаю"

В детстве родители не покупали для Ильи игрушечное оружие. Лишь когда он стал старше и начал общаться с друзьями, то в доме Самойленко появились игрушки, которыми обычно играют мальчики.

Алла вспоминает, что подростком у Ильи было трое друзей, с которыми тренировался и учился на полигоне. Предчувствовал, что будет война. Сначала были учения, но потом так получилось, что и сам начал тренировать людей. То есть, на момент вступления в ряды полка защитников Мариуполя парень имел отличную подготовку.

Женщина говорит, что, возможно, таким людям, как ее сын, тяжело в этом мире: некоторые вещи он воспринимает резко, некоторые скептически. Например, Илья никогда не обращал внимания на бытовые ссоры или споры.

"Он, в принципе, не колебался, в какое подразделение идти. С полком у него похожие ценности", – говорит Алла.



Илья Самойленко / Фото из Нацгвардии

Молодой человек попал на войну в 2015 году, когда заканчивалась активная фаза боевых действий. Алла не могла бы отговорить сына.

"Даже если бы я легла на пороге и сказала, что только через мой труп, то он все равно пошел бы. Он выбрал военный путь, и я это уважаю", – сказала мать.

"Ждала, когда бросит службу"

В какой-то момент полк защитников Мариуполя начали обвинять в неонацизме. За границей военных признавали террористами, а соцсети удаляли сообщения с упоминаниями спецподразделения. Алле кажется, что это немного деморализовало ее сына.

"А это, наверное, лучшие воины. Я ждала, когда Илья бросит службу, потому что он не будет терпеть каких-то нелепых приказов или бездействия. Я могу уверенно сказать, что он бы не слушался командира, которого не уважает", – рассказывает мать.



Илья в 2017 году / Фото с фейсбук-страницы Аллы Самойленко

"Училась выносливости у сына"

Серьезное ранение Илья получил в 2017 году, когда занимал должность заместителя руководителя подразделения. Ему ампутировали руку и удалили глаз. Реабилитация и восстановление длились около года.

"Но он смог. Тренировался. Хотя с тех пор стал более закрытым в себе. Мы с ним не обсуждали этого, но чисто по моим материнским наблюдениям, может быть, он себя как-то корил, что якобы ущербный", – говорит Алла.

Впоследствии у нее были значительные проблемы со здоровьем. В борьбе за здоровье брала пример с сына.

Мне оперировали голову, а часть лица и сейчас плохо двигается. К тому же было еще хуже. А он меня успокаивал, говорил, что все хорошо, катастрофы нет. И мне было даже стыдно, что я такая слабая и боюсь. Я училась выносливости у Ильи,

– отметила женщина.

После лечения Илья, несмотря на боевую травму и увольнение, снова стал в ряды полка. У него была уверенность в том, что дело свое еще не завершил: глобальным результатом должна быть победа Украины.

"Сказал не паниковать"

Илья знал, что будет великая война. Алла это тоже предчувствовала, но собирать тревожный чемодан не спешила.

"О полномасштабной войне узнала утром 24 февраля из новостей. Конечно, была паника, растерянность. Но Илья сказал панику отставить", – вспоминает она.

Илья в очередной раз пошел в армию 20 февраля. Часть снаряжения оставил дома. Планировали, что впоследствии Алла передаст остальную амуницию. Не успела.

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"Мы всегда переписываемся"

Алла рассказывает, что постоянно в курсе, как передвигается сын, хотя специально у него ничего не расспрашивала. Даже сейчас, во время полной блокады Мариуполя, связь с Ильей есть, и она ее держит. Когда приходят сообщения от сына, женщина чувствует себя более спокойно, уверенно. Иногда его сообщения короткие, иногда длинные. Иногда Илья публикует что-то в своем телеграм-канале.

Он в штабе и поэтому может общаться. Мы всегда переписываемся, он мне пишет, когда у него есть возможность и когда считает нужным. То есть, я нахожусь не в самом худшем положении, потому что могу общаться со своим сыном,

– рассказывает мать.

Алла вспоминает, что раньше со связью проблем было больше, и та часто исчезала. Тысячи разных сообщений из сети приводят Аллу в панику. Особенно когда речь идет о ракетных ударах или угрозе применения химического оружия.

"Конечно, когда Калина или Редис записывают обращение и рассказывают, что все критично, я очень боюсь. Однако, как бы ни было плохо Илье – он не скажет. Не даст мне паниковать", – говорит его мать.

Добавляет: "Илья ничего не просил. Не говорил записывать обращения или куда-то ходить".

"С Днем матери. У тебя все удалось"

О том, что готовится пресс-конференция из "Азовстали", Алла не знала. Ссылку на видеозапись ей прислал друг Ильи. Сама же была в пути. Говорит, что ей стало очень жутко и тяжело.

"Это было так странно и невероятно увидеть сына, потому что мы переписываемся, он пишет, присылает фото, но видеть, как он говорит... Еще и так, как это делает Илья. Это один из его талантов. Он отличный оратор", – говорит Алла.



Илья во время пресс-конференции с "Азовстали" / Скриншот с видео

А в последующие дни каждый второй пост в ленте Аллы – об ее Илье. Она не хотела сыну славы при таких обстоятельствах.

"Мне нужен живой сын, а не мертвый герой. Трудно, когда меня жалеют, когда я все пересказываю журналистам, но понимаю, что так теперь нужно. Огласка имеет огромное значение. Мир должен воспринимать сообщения о ребятах не как сухую информацию. Это живые люди. И на самом деле не важно, что я здесь чувствую. Важно, как им там. Они не падают духом. Я верю, что их можно спасти", – говорит она.

Пресс-конференция состоялась именно в День матери. Как и Алла, Илья не любит пафосных поздравлений, дней рождения, Нового года, разных празднеств.

"С Днем матери. У тебя все удалось", – такое сообщение получила женщина 8 мая.

"Много боли и чудес"

Алла рассказывает, что война меняет сознание и мировосприятие: непривычно отдавать себе отчет в том, насколько отстраненно смотрим на мертвых вражеских солдат, словно абстрагируемся от всего. Женщина говорит, что украинцы будут лечиться не только от физических, но и от психологических травм.

"Меня есть кому поддерживать. Я не ною и не паникую в разговорах с Ильей. Очень легко посеять панику и отчаяние в человеке, который находится в такой ситуации как он. Возможно, к этому меня закалила жизнь. В ней было очень много боли и чудес", – с верой говорит Алла.



Алла Самойленко / Фото Марии Трепиковой

"Я просто проводник, давший ему свободу"

Мать прислушивается ко всему, что говорит ей сын. В частности, к тому, что тот просит вслух не говорить и не распространять. По словам Аллы, военные "Азовстали" не деморализованы, нет: они хотят быть полезными, и не должны просто ждать в неизвестности.

"Не понимаю, за что меня люди благодарят. Мой сын необычайный человек и может много. Он – космос, душа, а я – просто проводник, который дал ему свободу. Родители должны вырастить ребенка так, чтобы он смог жить без них. Думаю, что я с этим справилась. Мне удалось", – так говорит Алла.