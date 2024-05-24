Поразили по меньшей мере два самолета: появились фото удара БПЛА по аэродрому "Кущевская"

В ночь на 19 мая дроны СБУ в очередной раз ударили по военному аэродрому "Кущевская", расположенному в Краснодарском крае. Свежие спутниковые снимки подтверждают, что во время атаки были повреждены российские истребители.

Как сообщают источники 24 Канала, на момент удара на аэродроме находились десятки таких самолетов, как Су-34, Су-25, Су-27 и МиГ-29.

Смотрите также В Крыму поразили очень интересную цель: на ее ликвидацию выделили 4 ATACAMS

Сколько истребителей удалось поразить

Согласно спутниковым снимкам, Украина смогла повредить по меньшей мере два российских истребителя. Речь идет о Су-27 и Су-34. Такое мнение высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

БПЛА атаковали военный аэродром в Краснодарском крае / Фото "Схемы"

По словам специалиста, на снимках видно Су-34 с поврежденными или снятыми крыльями, а также явно поврежденный Су-27 в другой части аэродрома. Кроме того, повреждениям мог получить Су-30, который расположен рядом с Су-27.

Атака БПЛА на аэродром "Кущевская": смотрите видео

Опубликованные кадры свидетельствуют, что после атаки БПЛА значительную часть российских истребителей убрали с аэродрома "Кущевская".

Что повредили дроны ночью 19 мая / "Схемы"

Храпчинский уточнил, что аэродром "Кущевская" – это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где Россия готовила будущих летчиков. Однако сейчас страна-агрессор использует этот аэродром и для атак на украинские позиции.

Атака на Россию 19 мая: что известно