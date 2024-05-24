Уразили щонайменше два літаки: з'явилися фотодокази удару БпЛА по аеродрому "Кущевська"
Джерело:"Схеми"
У ніч на 19 травня дрони СБУ вкотре вдарили по військовому аеродрому "Кущевська", розташованому в Краснодарському краї. Свіжі супутникові знімки підтверджують, що під час атаки були пошкоджені російські винищувачі.
Як повідомляють джерела 24 Каналу, на момент удару на летовищі перебували десятки таких літаків, як Су-34, Су-25, Су-27 та МіГ-29.
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Скільки винищувачів вдалося уразити
Відповідно до супутникових знімків, Україна змогла пошкодити щонайменше два російських винищувачі. Йдеться про Су-27 та Су-34. Таку думку висловив авіаексперт Анатолій Храпчинський.
БпЛА атакували військовий аеродром у Краснодарському краї / Фото "Схеми"
За словами фахівця, на знімках видно Су-34 з пошкодженими або знятими крилами, а також явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Крім того, пошкоджень міг зазнати Су-30, який розташований поряд із Су-27.
Атака БпЛА на аеродром "Кущевська": дивіться відео
Опубліковані кадри свідчать, що після атаки БпЛА значну частину російських винищувачів прибрали з аеродрому "Кущевська".
Що пошкодили дрони уночі 19 травня / "Схеми"
Храпчинський уточнив, що аеродром "Кущевська" – це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де Росія готувала майбутніх льотчиків. Однак наразі країна – агресорка використовує це летовище і для атак на українські позиції.
Атака на Росію 19 травня: що відомо
- Вночі дрони СБУ атакували російський аеродром "Кущевська".
- Також безпілотники вразили й Слов'янський НПЗ. Керівництво об'єкта заявило, що завод зупинив свою роботу.
- Щонайменше три дрони ГУР відпрацювали по Виборській нафтобазі у Ленінградській області. Внаслідок атаки було знищено три резервуари з пальним.
- Тоді ж Військово-морські сили вдарили по російському тральнику "Ковровець". Це корабель спеціалізується на пошуку, виявленні та знищенні морських мін.