"Есть много несчастных случаев": у Путина цинично оправдались за удар по детскому саду в Харькове

Россия 22 октября ударила по детскому саду в Харькове. Однако специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев утверждает, что страна-агрессор якобы не нацеливалась на него.

Кроме этого, Дмитриев заявил, что якобы Москва стремится завершить войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью CNN.

Что сказал Дмитриев об ударе по детскому саду?

Во время интервью с Дмитриевым ведущий отметил, что был в Украине после начала войны и видел лично, что Россия бомбит не только военные объекты. Он также напомнил недавний инцидент в Харькове.

В ответ на это посланник российского диктатора оправдался несчастными случаями, добавив, что Россия как можно скорее якобы хочет закончить войну.

Он заявил: "Россия не нацелена на детские сады, и нашим военным нужно задать вопрос об этой конкретной ситуации. Но есть много несчастных случаев, и, кстати, любая жертва – это огромная трагедия."

Кроме этого, Дмитриев попытался переложить ответственность за некоторые попадания в гражданские объекты на украинские силы, заявив, что "иногда это случается, когда украинские военные пытаются сбить воздушные цели". Он также сказал, что якобы именно поэтому Кремль хочет как можно скорее положить конец войне.

Какие последствия атаки на детский сад в Харькове: коротко о главном