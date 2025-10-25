"Є багато нещасних випадків": у Путіна цинічно виправдалися за удар по дитячому садку в Харкові

Росія 22 жовтня вдарила по дитячому садку в Харкові. Однак спеціальний представник глави Кремля Кирило Дмитрієв стверджує, що країна-агресорка нібито не націлювалася на нього.

Окрім цього, Дмитрієв заявив, що буцімто Москва прагне завершити війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю CNN.

Новини до теми Головний переговорник Путіна назвав основні умови для припинення війни в Україні

Що сказав Дмитрієв про удар по дитячому садку?

Під час інтерв'ю з Дмитрієвим ведучий зазначив, що був в Україні після початку війни й бачив особисто, що Росія бомбить не тільки військові об'єкти. Він також нагадав нещодавній інцидент у Харкові.

У відповідь на це посланник російського диктатора виправдався нещасними випадками, додавши, що Росія якомога швидше нібито хоче закінчити війну.

Він заявив:"Росія не націлена на дитячі садки, і нашим військовим потрібно поставити запитання про цю конкретну ситуацію. Але є багато нещасних випадків, і, до речі, будь-яка жертва – це величезна трагедія."

Окрім цього, Дмитрієв спробував перекласти відповідальність за деякі влучання у цивільні об'єкти на українські сили, заявивши, що "іноді це трапляється, коли українські військові намагаються збити повітряні цілі". Він також сказав, що нібито саме тому Кремль хоче якомога швидше покласти край війні.

Які наслідки атаки на дитячий садок у Харкові: коротко про головне