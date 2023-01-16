"Русская ракета вырвала мне сердце": кем были погибшие из многоэтажки в Днепре

14 января Россия в очередной раз массово обстреливала Украину, последствия этого обстрела особенно ужасны. В Днепре крылатая ракета попала в многоквартирный дом в жилом квартале, который преимущественно для жизни выбирают семьи с детьми. По состоянию на данный момент количество погибших – 40 человек, из них – 3 детей.

Под развалинами дома на улице Набережная Победы до сих пор остаются десятки пропавших без вести, их поиски продолжаются, так что называть окончательную цифру ужасной трагедии еще рано… Текст подготовлен Платформой памяти Мемориал специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных да гражданских жертв.

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Рассказываем о том, кем были убиты Россией жители многоэтажки в Днепре. Большинство жертв находились в своих квартирах в выходной день, часть погибших просто проходили мимо…

Ольга и Ира – погибшие подруги

Двое подруг Ольга Усова да Ирина Саламатенко проходили мимо дома, когда в него попала российская ракета. Эти молодые женщины были стоматологами, замечательными специалистами, имели семьи и детей.

Ира и Оля были лучшими подружками и останутся навсегда. Это трудно понять. Девушки будут с нами навсегда такими, какими мы их запомнили и будем помнить,

– сказал коллега погибших Артем Поклон.

28-летняя стоматологиня Ольга родилась в городе Дружковка Донецкой области. Впоследствии получила образование в Днепровском государственном медицинском университете. Работала по специальности стоматологом.

После полномасштабного вторжения России Ольга в Днепре оказывала стоматологические услуги, в частности, украинским военным, много волонтерила.

У женщины остались мужчина и сын.



Ольга Усова

Ирине было 39 лет. Изучала хирургическую стоматологию в Днепровской медицинской академии. Последние несколько лет работала в стоматологической клинике "Лира" в Днепре. Искренне любила свою работу и пациентов, коллеги считали ее специалистом.

После начала полномасштабной войны женщина уезжала за границу. Однако очень хотела домой и вернулась летом.

У Ирины остались мужчина и двое детей: взрослый сын и дочь.



Ирина Саламатенко

Тренер по боксу

39-летний Михаил Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу. Родители воспитанников Михаила отзывались о нем как о мастере своего дела.



Фото желтой кухни дома Михаила Кореновского облетела весь мир / Фото "Телеграф"

На этой кухне, полтора месяца назад мы, счастливые, что встретились, сидели за вкусным ужином, за одним столом… К сожалению, это была последняя встреча,

– написала знакомая Михаила Юлия Чубса.

У Михаила остались жена и двое маленьких детей.



Михаил Кореновский

Семейная пара Наталья и Максим Швец

23-летняя Анастасия Швец и сама девушка с фото, которая ждет развалин собственного жилья спасателей. Несколько месяцев назад на фронте погиб любимый девушки, 14 января россияне лишили жизни ее родителей: Наталью и Максима. Погиб домашний котик семьи. До последнего Настя надеялась, что родителей спасут, однако 16 января их тела обнаружили под завалами без признаков жизни.

Наталья Швец была кассиршей в местном отделении ПриватБанка. Женщина также была известной волонтером приюта для животных в Днепре.

Все время, свободное от основной работы, она уделяла животным, она обожала кошек,

– рассказала руководительница общества защиты животных "Кошки ищут дом – Верность" Валерия Ковалева.

Для поддержки защитников женщина делала окопные свечи. А еще обожала кулинарию, незадолго до смерти угощала коллег-волонтеров собственноручно приготовленными капкейками.



Наталья Швец

15-летняя танцовщица Мария и 17-летний студент Максим

Среди погибших в Днепре есть и дети… Одна из них 15-летняя Мария Лебедь.

14.01.23 российская ракета вырвала мне сердце. Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни,

– написала сестра погибшей Алиса Лебедь.

Мария была девятиклассницей, президентом ученического совета. Изучала английский, увлекалась танцами и музыкой. А дома выращивала комнатные растения.

Сама о себе девушка говорила: "Я целеустремленная, дружелюбная и трудолюбивая. Пытаюсь относиться к жизни с юмором и позитивом".



Мария Лебедь

Также оборвалась жизнь 17-летнего студента Национально-технического университета "Днепровская политехника" Максима Богуцкого.

Когда в здание попала ракета, Максим был дома сам. Как рассказал дядя Максим Алексей, его родители потеряли жилье, все сохранения, машину и хуже всего своего ребенка…

Парень был отличником и усердным студентом.

Максима, навеки студента, будем помнить как светлого, активного и умного человека, нашего отличника,

– сказали в учебном заведении.



Максим Богуцкий

