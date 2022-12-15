Три вещи, которые мы должны отстоять, чтобы нашим детям не пришлось идти на новую войну

Чего стоят слова о правах человека, если нет праведной непреодолимой силы, способной защитить право на жизнь.

Три основы свободы

Ценности – не то, о чем мы говорим, а то, за что готовы бороться. Принципы – то, что принимают не на бумаге, а руководствуются по своей воле.

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Как оказалось, Героев среди нас много, и они ежедневно умирают. Эти мужчины и женщины платят очень высокую цену, чтобы прекратить зверства, военные преступления, геноцид, который превратился в перманентную борьбу против украинской идентичности и длится столетиями. Они и самопожертвование граждан во всех ее проявлениях заставляет мир не отвлекаться от большой кровавой раны в центре Европы.

Я хочу говорить о трех правах и трех надеждах для моей страны, которая проходит темные времена с достоинством. Украина полна боли, но она станет бессмысленной и невыносимой без надежды. Мои три сверхважных права: жизнь, образование, выбор.

Жизнь

После Второй мировой войны все победители сели за стол и согласились, что 75 миллионов жертв – это слишком, чтобы жить дальше в мире, где право имеет только сила. Уважение суверенитета, самоопределение, неприкосновенность границ – как базовая рамка безопасности для задекларированных впоследствии прав человека.

Так и должно было быть, если бы одного из победителей тоже судили за преступления. Эти принципы растоптаны в 2014 году в Крыму, а международное право, как оказалось, некому было защитить и остановить следующее действие этой глобальной трагедии. В результате мы имеем города, уничтоженные до фундаментов, массовые захоронения и граждан, утративших все, а взамен получивших травму, с которой придется жить поколениям.

Международные институты оказались слабыми, а дипломатия не могла сработать в условиях поиска компромисса между жить и умереть. Между этими двумя состояниями нет ничего. Пустошь и ловушка. Чтобы защитить право на жизнь в будущем, нужно жестко наказать за преступление агрессии Российскую Федерацию и лидеров, принимавших решение и выполнявших его. Они начали войну на обезлюдивание, уничтожение, обескровливание Украины.

Для этого следует убегать от заявлений к реальным шагам по созданию специального трибунала против преступления агрессии. Юристам, которые ломают копья об абстрактные нежизнеспособные процедуры, заблокированные правом вето, необходимо стать визионерами новой системы сдерживания и противовесов.

Если мы потратим еще восемь лет на дискуссии о приемлемых компромиссах, то уже нашим детям придется идти на войну. Я надеюсь, что к 75-летию Всеобщей декларации по правам человека такой трибунал будет создан.

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Война – это жизнь. Мы ищем и опрашиваем свидетелей военных преступлений и преступлений против человечности за границей для последующих процессуальных действий правоохранителей. Это огромная аудитория людей, потерявших все. Но одним из самых распространенных мнений является норма войны. То, что убивают невинных гражданских, выжимают их из страны накануне зимы, пытают, для многих выглядит нормой. В Украине не будет защищено право на жизнь, пока не будут наказаны Российская Федерация и Путин со всем российским истеблишментом. К сожалению, и большинство российского общества стало соучастником преступления. Поэтому они все как налогоплательщики должны платить цену через репарации.

Образование

То, что подпитывает надеждой, – это наши дети. Погибшие воины будут жить вечно в своих детях. Они несут травмы от разлуки с родными и домом, игрушками и подушкой, которая пахнет детством, но и будут страдать от потери системного доступа к украинскому образованию. Уничтожение критической инфраструктуры – не только о свете, тепле, воде и физиологических последствиях, но и о значительном вреде целой генерации.

Они будут мудрее, чем мы, после всего пережитого. Но они заслужили выиграть не только борьбу за выживание, но и конкуренцию за развитие. В любых условиях борьба за качественное образование должна продолжаться в условиях войны.

Выбор

Один из приоритетов – не потерять поколение, на долю которого придется большой вызов восстановления и становления новой послевоенной страны, которая точно станет членом ЕС и НАТО. Школы должны быть обеспечены по приоритетному принципу. Учителя получают инструменты и стимулы для работы. Обучение на родном языке и родному языку сегодня доступно для ребенка, где бы он ни был, только если у учителя есть элементарный интернет и базовая безопасность.

Мы другие. Во время войны стало очевидным, что украинцы много лет тренировались участвовать в управлении и собственно боролись за свое право выбора, голоса. Воля к победе и борьбе не рождается из-за страха, она есть в готовности к смелому действию. Вы ее не увидите в российском обществе. У них нет ни опыта демократического управления, ни стремления к нему. Мы тренировали свои мускулы свободы в новейшей истории с 90-х.

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Украина – едва ли не единственная, которая провела полноценный референдум о независимости. Все майданы были о правах человека, а не о деньгах. Это общество участия, которое само себя защитило от потенциально авторитарных режимов. Это общество, которое имеет обнаженный нерв и чувствует несправедливость физически. Миллионы граждан стали переселенцами и беженцами. Все они имеют право голоса и должны быть услышаны.

Парламентские и местные выборы будут, но смогут ли миллионы безопасно голосовать – зависит от государства и общества. Это их дорога домой тоже. Если вы до сих пор читаете украинские новости, вы являетесь частью украинского политического пространства, тогда ваше право голоса будет иметь наполнение и смысл.

Женщины, которые спасали своих детей и их ментальное здоровье, не могут лишиться права баллотироваться. Мы должны также уже сегодня думать и работать над восстановлением прав и свобод.

Авторитарный режим напал на демократический, поэтому у нас есть достаточно аргументов для партнеров, почему они должны идти в мировой коалиции с нами, а не с Россией или Северной Кореей и Ираном. Мы другие. Мои три надежды: демократия участия, безопасность, правосудие.