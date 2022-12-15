Нефтяной кнут

Запад поставил Россию "на растяжку", и в Кремле это хорошо поняли. Потому и не могут найти ни одного достойного ответа.

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Ведь разница в цене на российскую нефть марки URALS и наиболее распространенную в мире BRENT достигла 30 долларов за баррель.

А с Балтийского моря и вовсе отдают по 45 долларов за баррель, ведь куда везти? До Азии далеко. Если Россия будет экспортировать меньше нефти, то под угрозой – ее макрофинансовая стабильность, если больше – отдавать придется с существенной скидкой: дешево и унизительно.

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Странам Запада удалось взять под контроль российскую бензоколонку / Коллаж 24 канала

"Бензоколонка" начала ломаться

Главный результат – российская "бензоколонка" больше не работает, как хочет. Ее оператор в Кремле должен либо работать по установленным Западом правилам, либо продавать меньше.

Можно это было сделать раньше и жестче, тем не менее, лед тронулся. Бензоколонку начали брать под контроль, теперь нужно довести это до конца.