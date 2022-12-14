Антология проблем дикарей

Возможно, реагируя на эти страхи Госдума приняла закон о запрете пропаганды однополого секса. Недавно российский министр иностранных дел жаловался, что у него возникли трудности в Европе из-за отсутствия на дверях туалетов традиционного М / Ж. При том, что четверть россиян живут без канализации, с дыркой и будкой во дворе для всех членов семьи.

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Страхи президента РФ перед происками Запада настолько велики, что во время встречи на высшем уровне в Женеве со своим американским визави он посещал туалет с группой охранников и специальным чемоданом для сбора великодержавных фекалий.

В освобожденных украинских городах российские военные часто оставляют после себя кучи экскрементов посреди разграбленных квартир, посылая таким способом некое сообщение хозяевам. Какое? Надо будет спросить у психологов и психиатров.

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Единая истинная "культура" россиян

Возможная причина, по которой наследники "великой русской культуры" уделяют столько внимания культуре анальной – в слитых в прошлом году видео пыток в российских тюрьмах. С кадрами нетрадиционного секса с помощью швабры и грубого насилия.

Культура насилия, унижения и пыток закрепилась на уровне подсознания россиян. При этом никогда не знаешь, с какой стороны швабры окажешься. Норма – лишь сама швабра. Либо ее заменители для пыток, убийства и унижения себе подобных.