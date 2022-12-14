Антологія проблем дикунів

Можливо, реагуючи на ці страхи, Держдума ухвалила закон про заборону пропаганди одностатевого сексу. Нещодавно російський міністр закордонних справ скаржився, що у нього виникли труднощі в Європі через відсутність традиційного Ч / Ж на дверях туалетів. При тому, що чверть росіян живуть без каналізації, з діркою та будкою у дворі для всіх членів сім'ї.

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Страхи президента Російської Федерації перед витівками Заходу настільки великі, що під час зустрічі на найвищому рівні в Женеві зі своїм американським колегою він відвідав туалет з групою охоронців та спеціальною валізою для збору великодержавних фекалій.

У звільнених українських містах російські військові часто залишають після себе купу екскрементів посеред розграбованих квартир, надсилаючи таким чином своєрідне послання власникам. Яке? Потрібно буде запитати психологів та психіатрів.

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Єдина істина "культура" росіян

Можлива причина, чому спадкоємці "великої російської культури" приділяють стільки уваги культурі анальній – у злитих минулого року відео тортур в російських в'язницях. З кадрами нетрадиційного сексу за допомогою швабри та грубим насиллям.

Культура насилля, приниження та катувань закріпилася на рівні підсвідомості росіян. При цьому ніколи не знаєш, по який бік швабри опинишся. Норма – це лише сама швабра. Або її замінники катувань, вбивства та приниження собі подібних.