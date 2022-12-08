У Лаврова – травма на все життя

Спершу в ефірі російського телебачення міністр вирішив подумати про гендери та скільки їх взагалі є у світі. Після того, Лавров наважився поділилися своєю травмою, пише 24 канал.

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Трагічний для психіки росіянина момент стався минулого року у Швеції. Лавров тоді приїхав на засідання ОБСЄ. Коли він запитав, де розташований туалет, йому рукою показали на одні двері. Там, мовляв, не було поділу на чоловічий та жіночий. Це настільки шокувало росіянина, що він досі не може отямитися.

Ви не уявляєте наскільки це не по-людськи. Просто не по-людськи,

– сказав Лавров.

Кислиця вже відреагував

На висловлювання російського міністра відреагував постійний представник України в ОО Сергій Кислиця. Він зазначив, що згідно з офіційними даними, кожен 10 громадянин Росії не має туалету вдома, а кожен 4 – не має каналізації. То ж, може, саме тому Лавров і сказав, що це "не по-людськи".

Тим часом у Новосибірську хваляться ремонтом дерев'яного туалету

Цивілізовані туалети – це зовсім не те, чого хоче "русская душа". Росіянинам набагато більше до вподоби дерев'яні туалети посеред вулиці, де нема навіть рукомийника. Таке твердження підтвердила депутатка з Новосибірська.

На днях Свєтлана Кавєрзіна вирішила гордо похвалитися на цілий твітер тим, що на зупинці громадського транспорту в Новосибірську нарешті відремонтували дерев'яний туалет. Раніше, мовляв, там не було дверей, то ж водіям "піддувало". Але все змінилося – тепер двері є. Це, за словами Кавєрзіної, справжня турбота про людей.