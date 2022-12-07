Місцева депутатка Свєтлана Кавєрзіна вирішила присвятити "новому" туалету цілий допис у твітері, пише 24 канал. Іронії її словам додало фото цього інноваційного туалету.

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У Новосибірську свято – відремонтували дерев'яний туалет

Цей "витвір архітектури" розташували на кінцевій зупинці громадського транспорту. Місцева влада вирішила "потурбуватися" про водіїв. За словами Кавєрзіної, раніше їм "вітерець піддував", бо туалет був без дверей. Схоже, таким ремонтом влада Новосибірська врятувала не лише водіїв, а й прохожих, які могли ненароком побачити це дійство.



У Росії відремонтували дерев'яний туалет / Скриншот

Для росіян дуже важлива гігієна – вони відмили дерев'яну будку і опрацювали її антисептиком. Щоправда, про рукомийник не потурбувалися. Мабуть, не знали, як сконструювати його з дерева, щоб личив до загальної "архітектури".

Стежитимемо за санітарним станом. Наші водії мають працювати у прийнятних умовах,

– похвалилася депутатка.

Так, прийнятні умови по-російськи – це дерев'яний туалет без рукомийника. Тепер зовсім не дивно, чому окупанти крали в українців унітази.

До речі, у коментарях до допису депутатки росіяни зазначають, що такий туалет – екологічний. Також вони іронічно цікавляться, скільки "трильйонів рублів" виділили з бюджету на облаштування цієї будки.