Местная депутат Светлана Каверзина решила посвятить "новому" туалету целое сообщение в твиттере, пишет 24 канал. Иронии ее словам добавило фото этого инновационного туалета.

Читайте также Алкоголь и "что-то произошло" на стрельбах: в России двое "мобиков" погибли, не доехав до фронта

В Новосибирске праздник – отремонтировали деревянный туалет

Это "произведение архитектуры" разместили на конечной остановке общественного транспорта. Местные власти решили "заботиться" о водителях. По словам Каверзиной, раньше им "ветер поддувал", потому что туалет был без дверей. Похоже, таким ремонтом власти Новосибирска спасли не только водителей, но и прохожих, которые могли случайно увидеть это действо.



В России отремонтировали деревянный туалет / Скриншот

Для россиян очень важна гигиена – они отмыли деревянную будку и обработали антисептиком. Правда, о рукомойнике не позаботились. Наверное, не знали, как сконструировать его из дерева, чтобы подходил к общей "архитектуре".

Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях,

– похвасталась депутат.

Да, приемлемые условия по-русски – это деревянный туалет без рукомойника. Теперь совсем не удивительно, почему оккупанты воровали в украинцев унитазы.

Кстати, в комментариях к сообщению депутата россияне отмечают, что такой туалет – экологичный. Также они иронически интересуются, сколько "триллионов рублей" выделили из бюджета на обустройство этой будки.