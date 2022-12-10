Об этом для 24 канала сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что в портах Балтийского моря российская нефть стоит по 53 доллара за баррель.

К теме На рынке нефти зафиксировали самый недельный спад с начала года

"А в Черном море ее продают даже ниже 50 долларов. Можно найти российскую нефть даже менее чем за 45 долларов за баррель. Это трудно, но возможно. Сегодня реальная цена российской нефти меньше установленных ограничений", – сказал эксперт.

Цена на нефть в мире падает

По словам Пендзина, с введением цен на нефть, европейцы нарабатывали механизм, поскольку "потолок" выше, чем на рынке. Однако упал на рынке даже баррель нефти Brent.

Цена нефти на мировом рынке зависит от перспектив роста мировой экономики. Есть драйверы как Китай, и они формируют объем спроса. То есть цена формируется от соотношения спроса и предложения. Цена на нефть – это индикатор роста или падение цен на другие сырьевые ресурсы, – отметил эксперт.

Он рассказал, что рейтинговые агентства, финансовые организации считают – мировая экономика не будет расти, как ожидалось. Причиной является российская агрессия против Украины.

Потолок цен будут пересматривать

Когда ЕС принимал потолок цен на нефть, Польша и страны Балтии требовали установить 20 – 30 долларов. После этого предел 60 долларов назвали бутафорной, а санкции – гомеопатией.

"Европейцы не только установили максимальную цену, они предусмотрели механизм пересмотра. Могут это делать раз в 2 недели. Вопрос в том, что по трубопроводу нефть как шла, так и идет по установленным в контрактах ценам. По трубам идет 30% российской нефти, остальные перевозят танкерами", – объяснил Пендзин.

Он отметил, что Европа ввела эмбарго на нефть, поэтому кроме Венгрии ее никто не покупает. Что касается 60 долларов за баррель, то это ограничение действует для третьих стран. Это юго-восточная Азия, Индия.

К теме Что с лицом, Россия: нефть кафиров продают значительно дешевле потолка в 60 долларов

Пендзин сказал, что европейские страховые компании предоставляют услуги для танкеров и груза, когда они выходят из портов. Если нет страхования – нет движения груза. К этому активно присоединилась Турция.

"Сегодня у Босфора достаточно большая очередь танкеров. Они ждут письменного подтверждения от страховых компаний на соответствие требованиям", – добавил экономист.

Пендзин о цене на российскую нефть: смотрите видео

Россия не влияет на формирование цены

По мнению Пендзина, ситуация для Украины важна не с точки зрения цены, а наработка механизма. То есть, каким образом стоимость будет формировать экономические отношения вокруг закупки нефти. Экономист считает, что если за 2 недели цену изменят на 50 долларов, то механизм уже отработан.

Олег Пендзин Директор Экономического дискуссионного клуба Думаю, что несколько недель мы увидим снижение цены, потому что на самом деле рынок стоит ниже. Цена на российскую нефть движется к уровню 50 долларов за баррель.

Он уверен, что это действенный механизм, поскольку формирование цены не зависит от России, а есть результат заседания соответствующей комиссии.

"Это большой шаг по наступлению на интересы российских нефтяных компаний, в частности, "Роснефти". Это однозначно ударит по российской экономике и возможности финансировать войну", – добавил экономист.