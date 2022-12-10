Про це для 24 каналу сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зазначив, що в портах Балтійського моря російська нафта коштує по 53 долари за барель.

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"А у Чорному морі її продають навіть нижче за 50 доларів. Можна знайти російську нафту навіть менш як за 45 доларів за барель. Це важко, але можливо. Сьогодні реальна ціна російської нафти менша за обмеження, які встановили", – сказав експерт.

Ціна на нафту у світі падає

За словами Пендзина, із запровадженням цін на нафту, європейці напрацьовували механізм, оскільки "стеля" є вищою, ніж на ринку. Проте впав на ринку навіть барель нафти Brent.

Ціна нафти на світовому ринку залежить від перспектив росту світової економіки. Є драйвери, як Китай, і вони формують обсяг попиту. Тобто ціна формується від співвідношення попиту й пропозиції. Ціна на нафту – це індикатор росту або падіння цін на інші сировинні ресурси, – зазначив експерт.

Він розповів, що рейтингові агентства, фінансові організації вважають – світова економіка не ростиме, як очікувалося. Причиною є російська агресія проти України.

Стелю цін переглядатимуть

Коли ЄС ухвалював стелю цін на нафту, то Польща й країни Балтії вимагали встановити 20 – 30 доларів. Після цього межу 60 доларів назвали бутафорною, а санкції – гомеопатією.

"Європейці не лише встановили максимальну ціну, вони передбачили механізм перегляду. Можуть це робити раз на 2 тижні. Питання в тому, що трубопроводом нафта як ішла, так і йде по встановлених у контрактах цінах. По трубах йде 30% російської нафти, решту перевозять танкерами", – пояснив Пендзин.

Він зазначив, що Європа ввела ембарго на нафту, тому, крім Угорщини, її ніхто не купує. Щодо 60 доларів за барель, то це обмеження діє для третіх країн. Це південно-східна Азія, Індія.

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Пендзин сказав, що європейські страхові компанії надають послуги для танкерів та вантажу, коли вони виходять з портів. Якщо немає страхування – немає руху вантажу. До цього активно долучилася Туреччина.

"Сьогодні біля Босфору є достатньо велика черга танкерів. Вони чекають письмового підтвердження від страхових компаній на відповідність вимогам", – додав економіст.

Зверніть увагу – Пендзин про ціну на російську нафту: дивіться відео

Росія не впливає на формування ціни

На думку Пендзина, ситуація для України важлива не з точки зору ціни, а напрацювання механізму. Тобто яким чином вартість формуватиме економічні відносини навколо закупівлі нафти. Економіст вважає, якщо за 2 тижні ціну змінять на 50 доларів, то механізм вже відпрацьований.

Олег Пендзин Директор Економічного дискусійного клубу Думаю, що кілька тижнів ми побачимо зменшення ціни, бо насправді ринок стоїть нижче. Ціна на російську нафту рухається до рівня 50 доларів за барель.

Він впевнений, що це дієвий механізм, оскільки формування ціни не залежить від Росії, а є результатом засідання відповідної комісії.

"Це великий крок по наступу на інтереси російських нафтових компаній, зокрема "Роснефти". Це однозначно вдарить по російській економіці й можливості фінансувати війну", – додав економіст.