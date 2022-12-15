Нафтовий батіг

Захід поставив Росію "на розтяжку", і в Кремлі це добре зрозуміли. Тому й не можуть знайти жодної достойної відповіді.

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Адже різниця в ціні на російську нафту марки URALS і найбільш розповсюджену у світі BRENT досягла 30 доларів за барель.

А з Балтійського моря і зовсім віддають по 45 доларів за барель, адже куди везти? До Азії далеко. Якщо Росія буде експортувати менше нафти, то під загрозою – її макрофінансова стабільність, якщо більше – то віддавати доведеться із суттєвою знижкою: дешево і принизливо.

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Країнам Заходу вдалося взяти під контроль російську бензоколонку / Колаж 24 каналу

"Бензоколонка" почала ламатися

Головний результат – російська "бензоколонка" більше не працює, як хоче. Її оператор в Кремлі має або працювати за встановленими Заходом правилами, або продавати менше.

Можна це було зробити раніше й жорсткіше, тим не менш, крига скресла. Бензоколонку почали брати під контроль, тепер потрібно довести це до кінця.