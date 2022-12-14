П'ять обнадійливих фактів

1. Про надання системи протиракетної оборони можуть оголосити вже у четвер.

Важливе В'язниця для Путіна: де і як відбуватиме покарання російський диктатор

2. Для цього подання на передачу системи ПРО повинен підготувати міністр оборони США Ллойд Остін і передати його на підпис президентові США Джозефу Байдену.

3. За припущенням британської The Times, рішення передати Україні Patriot президент США ухвалив після телефонної розмови з Президентом України.

Імовірно, що українські екіпажі для ПРО Patriot навчатимуть у Німеччині / Колаж 24 каналу

Рекомендуємо Невдовзі росіянам доведеться вчинити "жести доброї волі" на трьох напрямках

4. Навчання українські ракетники проходитимуть у Німеччині. Для роботи на Patriot потрібні екіпажі, на їхню підготовку необхідні місяці.

5. Незрозуміло скільки пускових ракетних установок буде надіслано. Типова батарея включає радар для виявлення цілей, генератори, станцію управління боєм і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до пуску ракети.