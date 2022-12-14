Пять обнадеживающих фактов

1. О предоставлении системы противоракетной обороны могут объявить уже в четверг.

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2. Для этого представление на передачу системы ПРО должен подготовить министр обороны США Ллойд Остин и передать его на подпись президенту США Джозефу Байдену.

3. По предположению британской The Times, решение передать Украине Patriot президент США принял после телефонного разговора с Президентом Украины.

Вероятно, что украинские экипажи для ПРО Patriot будут обучать в Германии / Коллаж 24 канала

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4. Обучение украинские ракетчики будут проходить в Германии. Для работы на Patriot нужны экипажи, на их подготовку необходимы месяцы

5. Непонятно, сколько пусковых ракетных установок будет отправлено. Типичная батарея включает радар для обнаружения целей, генераторы, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к пуску ракеты.