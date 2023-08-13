Полтора года сидели в укрытии: Украина вернула двоих сирот из оккупированной Херсонской области

Осиротевшие 16-летняя Илона и ее брат полтора года просидели в укрытии на оккупированных территориях во избежание депортации в Россию. Сейчас им наконец-то удалось спастись и добраться до Киева.

16-летняя Илона с братом проживали на юге Херсонской области. Детям пришлось полтора года просидеть в укрытии, чтобы их не депортировали оккупанты.

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Как удалось спасти украинских детей

Девочка рассказала, что попав на подконтрольную Украине территорию, она расплакалась.

С самого начала войны я так хотела, чтобы они (ВСУ – 24 Канал) пришли, но пришла я сама. Вижу первого военно-украинского и начинаю плакать. Он спрашивает меня: "почему ты плачешь?". А я говорю: "потому что я в Украине",

– сказала Илона.

Илона рассказала, что во время оккупации она никуда не могла ездить. Папа ведь переживал, что россияне могут ее изнасиловать или убить. Да и детских развлечений в оккупации нет – дети даже не играют в футбол.

Выбраться из оккупации детям помогли активисты фонда Save Ukraine. Основатель фонда Николай Кулеба рассказал, что когда Илона с братом потеряли родителей, возникла опасность, что детей могут депортировать. А вернуть детей-сирот гораздо сложнее, потому что оккупанты назначают им "представителей" и пристраивают в приемные семьи. И забрать потом таких детей очень тяжело – никакие договоренности не действуют.

Россияне убили на Украине 500 детей. Более 1 597 украинских детей пострадали из-за полномасштабной вооруженной агрессии России.