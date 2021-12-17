Украина закупит инновационные лекарства против коронавируса: что о них известно

Украина намерена закупить таблетки от коронавируса молнупиравир американской компании Merck. Министерство здравоохранения подписало соглашение о закупке препарата.

Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания. Об этом сообщил первый заместитель Министра здравоохранения Александр Комарида на брифинге.

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Украина внесла молнупиравир в список медикаментов, применяемых для лечения коронавируса, еще в ноябре 2021 года. Тогда только 16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку этого препарата.

В целом Украина планирует закупить 300 тысяч курсов молнупиравир и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания.

Молнупиравир – это таблетки, поэтом у они не требуют особых условий хранения и их удобно принимать.

– отметил Комарида.

Он добавил, что Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска, среди которых:

избыточный вес,

возраст 60+;

сахарный диабет;

болезни сердца.

Молнупиравир – как действует Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и которые имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19. В фармкомпании Merck сообщили, что препарат рекомендуется назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и 5 дней после начала симптомов.

Также сообщалось, что закупят таблетки паксловида компании Pfizer.

Справка. Предварительные данные показывали, что таблетки Merck уменьшают вероятность госпитализации на 50%. В то же время препарат от Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%.