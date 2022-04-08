Украинцы могут узнать группу крови и резус-фактор бесплатно

Во время войны медицинская лаборатория "Эскулаб" предлагает украинцам бесплатно узнать свою группу крови и резус-фактор.

Это та информация, которую каждый должен знать о себе, чтобы иметь возможность не только спасти свою жизнь, но и помочь другим.

Читайте также Как правильно и быстро накладывать себе повязку при ранении: видеоинструкция

При большой потере крови при ранении или во время операции, родов – именно эта информация в первую очередь необходима врачу, чтобы вовремя оказать помощь и сохранить жизнь человека. В критических ситуациях, когда отсчет идет на минуты, а то и на секунды, проводить исследования на определение группы крови или резус-фактор – это потеря драгоценного времени.

Поэтому важно не только узнать группу крови и резус-фактор, но и сделать эту информацию доступной при необходимости другим людям. К примеру, записать и вложить в кошелек, а также обязательно сообщить ее ближайшим людям.

Определить бесплатно группу крови и резус-фактор можно во всех отделениях лаборатории "Эскулаб" до 30 апреля 2022 года. Лаборатория работает в 9 областях Украины, в том числе в Киеве. С графиком работы и адресами отделений можно ознакомиться на сайте лаборатории по ссылке.