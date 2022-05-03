"Украинцы не люди, сама бы кайфонула": как оккупанты пытают украинских пленных

Российский оккупант Константин Соловьев, который сейчас находится в Харьковской области, поговорил со своей матерью. В телефонном разговоре рассказал о пытках, что применяют в отношении украинских пленных.

Рашист раскрыл подробности издевательств и пыток как украинских военных, так и гражданских. Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Главное Штурм "Азовстали" и выступления Джонсона и Зеленского в Раде: основное за 69-й день войны

Как оккупанты пытают украинских пленных

По его словам, пытки осуществляется сотрудниками ФСБ и российскими военными. Он шутит в разговоре с матерью, которая перенимает опыт и потом будет практиковать пытки на собственном отце.

Оккупант признается, что теперь изменился и его совсем перестала мучить совесть из-за пыток гражданских и военных украинцев, теперь он получает удовольствие, когда "ломает" пленных морально. По его словам, это произошло, когда счет пошел за 20 человек.

Рашист поделился одним из методов пыток – вроде как ствол. Трубу в задницу вставляют и колючую проволоку туда засовывают.

В то же время захватчик удивляется героическому поведению украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются россиянам.

В свою очередь, мать убеждает сына, что "украинцы не люди" и, что сама бы "кайфонула" в подобной ситуации.

Этот перехват является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую внедряют на захваченных территориях. Военные преступления массово совершаются как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения,

– подчеркнули в ГУР.

Поэтому можно твердо сказать, что этим людям не поможет ничего, они насквозь пропитаны путинской кровожадной политикой. Массовые убийства, пытки и издевательства над украинцами для них – это норма, и более того – удовольствие.

Информация об орке и его матери:

Соловьев Константин Дмитриевич – телефон +79969592243, 11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод, пулеметчик. 15.03.2002 года рождения, адрес регистрации: Калининградская область, город Советск, улица Лесная, дом 6А, квартира 1З.

+79969592243, 11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод, пулеметчик. 15.03.2002 года рождения, адрес регистрации: Калининградская область, город Советск, улица Лесная, дом 6А, квартира 1З. Соловьева (Головашкина) Татьяна Алексеевна – телефон +79118522733, 19.11.1981 года рождения, Калининградская область, город Советск, улица Лесная, 6А, квартира 1З.

На тему – 18+ Пытки россиянами украинских пленных осуществляются под контролем ФСБ: смотрите видео